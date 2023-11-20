Нетаньяху отверг утверждения Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением, в котором категорически отверг утверждения палестинских властей о том, что израильские силовики причастны к гибели мирных израильтян во время атаки радикалов из движения ХАМАС 7 октября.

"МИД палестинской автономии опубликовал сегодня ужасающее заявление: они отрицают, что ХАМАС было тем, кто устроил ужасную резню на фестивале в Реиме, и возлагают вину за это на Израиль. Мало того, что в течение 44 дней Абу Мазен (президент Палестины Махмуд Аббас - прим. ТАСС) отказывается осудить ужасную резню, теперь его представители отрицают эту резню и возлагают вину на Израиль. Абу Мазен, который отрицает Холокост, теперь также отрицает резню, совершенную ХАМАС - ИГ", - заявил глава правительства еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу внести ясность: после того, как мы уничтожим ХАМАС, мы не позволим, чтобы гражданскую администрацию в Газе возглавляли те, кто отрицают террор, поддерживают террор, платят за террор и воспитывают своих детей в духе террора и уничтожения Государства Израиль. Мы этого не допустим", - добавил Нетаньяху.

Ранее изданиеThe Times of Israel сообщило, что МИД Палестины выступил с утверждением, что в момент атаки на Израиль 7 октября израильские вертолеты обстреляли мирных израильтян в районе проведения музыкального фестиваля Supernova возле границы с сектором Газа, где в результате нападения палестинских радикалов погибло множество гражданских лиц.

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