https://news.day.az/world/1617585.html Правительство Финляндии призвало полностью закрыть границу с Россией
Правительство Финляндии призвало полностью закрыть границу с Россией
Финское правительство должно принять решение о полном закрытии границ с Россией, заявила заместитель премьер-министр и министр финансов Финляндии Риикка Пурра. Ее цитирует телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У нас нет других вариантов. Никакая суета на границе не поможет", - написала зампремьера в своем блоге.
По ее словам, наплыв мигрантов является "гибридной операцией России", являющейся "шагом, направленным против национальной безопасности Финляндии".
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