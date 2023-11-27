Правительство Финляндии призвало полностью закрыть границу с Россией

Финское правительство должно принять решение о полном закрытии границ с Россией, заявила заместитель премьер-министр и министр финансов Финляндии Риикка Пурра. Ее цитирует телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас нет других вариантов. Никакая суета на границе не поможет", - написала зампремьера в своем блоге.

По ее словам, наплыв мигрантов является "гибридной операцией России", являющейся "шагом, направленным против национальной безопасности Финляндии".

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