МИД Катара сообщил о продления перемирия в секторе Газа

Гуманитарное перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа продлено еще на два дня. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Государство Катар в рамках продолжающейся посреднической миссии объявляет, что была достигнута договоренность о продлении на два дня гуманитарного перемирия в секторе Газа", - написал он.

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