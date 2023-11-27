https://news.day.az/world/1617687.html МИД Катара сообщил о продления перемирия в секторе Газа
МИД Катара сообщил о продления перемирия в секторе Газа
Гуманитарное перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа продлено еще на два дня. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Государство Катар в рамках продолжающейся посреднической миссии объявляет, что была достигнута договоренность о продлении на два дня гуманитарного перемирия в секторе Газа", - написал он.
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