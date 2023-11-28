https://news.day.az/world/1617812.html Визит президента Ирана в Турцию отложен
Визит президента Ирана в Турцию отложен
Сегодняшний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию отменен.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в Администрации президента Турции.
"О визите объявил ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что главы государств проведут переговоры по израильско-палестинскому конфликту", - говорится в сообщении.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября заявил журналистам, что президент Ирана Эбрахим Раиси совершит официальный визит в Турцию 28 ноября.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре