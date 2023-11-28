Визит президента Ирана в Турцию отложен

Сегодняшний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию отменен.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

"О визите объявил ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что главы государств проведут переговоры по израильско-палестинскому конфликту", - говорится в сообщении.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября заявил журналистам, что президент Ирана Эбрахим Раиси совершит официальный визит в Турцию 28 ноября.

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