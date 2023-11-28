Что получит Турция выдав Швеции "билет" в НАТО?

Министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём признал, что получение Турцией истребителей F-35 и ратификация заявки королевства на вступление в НАТО взаимосвязаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Глава шведского МИД заявил журналистам, что ратификация Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО зависит от предоставления республике истребителей. "Мы уже знаем, что эти два вопроса взаимосвязаны, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган об этом уже говорил в сентябре, - сказал Билльстрём. - Это, как говорится, просто очень плохо хранимый секрет. Но надо помнить, что Швеция уже выполнила все требования [для вступления в НАТО]".

Билльстрём подчеркнул, что надеется на скорейшую ратификацию документа, как это обсуждалось ранее на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. В Брюсселе также запланирована встреча главы шведского МИД и его турецкого коллеги.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты.

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