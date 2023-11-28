Очередной антироссийский шаг Армении

Армянский брокер Armbrok закрывает счета иностранцев после ужесточения внутренних требований к нерезидентам.

Как передает Day.Az, об этом рассказал РБК представитель компании. Ранее телеграм-канал "Банкста" опубликовал копию письма из клиентской рассылки брокера, в котором российского клиента компании предупредили о закрытии счета после 31 декабря 2023 года.



"Решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением компании после периодического ревью (пересмотра. - РБК) и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении. Armbrok всегда соблюдал и соблюдает требования вышестоящих депозитариев, и данное решение компании не связано с дополнительными требованиями наших партнеров. Но закрытие не распространяется на всех нерезидентов", - сказал РБК представитель армянского брокера. Он не уточнил, граждан каких именно стран коснется ограничение, и не раскрыл более четкие критерии при принятии такого решения.

Представитель Armbrok добавил, что активы клиентов-нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерах и банках, "согласно поручениям клиентов на вывод". Для подачи поручений есть срок, указанный в рассылке, добавил представитель Armbrok. В опубликованной в телеграм-канале "Банкста" копии рассылки говорится, что клиентам нужно передать поручения до 15 декабря 2023 года.



После перевода счет клиента будет закрыт, рассказал представитель Armbrok. Также будут закрыты счета тех нерезидентов, которые не подадут поручения на перевод, добавил он: "Обслуживание счетов данных клиентов прекратится. Счета будут заблокированы во всех внутренних системах".

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