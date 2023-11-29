ВОЗ вновь бьет тревогу

Заболеваемость диабетом в Европейском регионе ВОЗ продолжает расти, несмотря на масштабную профилактику, а улучшение жизни диабетиков не соответствует темпам инноваций. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) в связи с проведением в Белграде саммита "Ускорение действий по выполнению обязательств по улучшению выявление диабета и качество медицинской помощи", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сегодня в Европейском регионе насчитывается как минимум 64 млн больных диабетом. К 2030 году их количество возрастет до 67 млн (возрастная группа 20-79 лет), а к 2045 - по мере старения населения и распространения ожирения - заболеванием может страдать уже каждый десятый житель региона. По имеющимся оценкам, каждый третий диабетик живет без поставленного диагноза, а почти половина так и не достигает предусмотренных лечением целей.

Европейский регион ВОЗ имеет самый высокий в мире удельный вес диабета первого типа, включая самую высокую заболеваемость им среди детей и подростков (295 тыс. человек), а также самую высокую ежегодную заболеваемость - на уровне 31 тыс. человек. Текущая ситуация создает большую нагрузку как на конкретных людей, так и на общество в целом, включая также систему здравоохранения. Она проявляется в ухудшении качества жизни, потере производительности и высоких расходах на лечение.

Диабетическая ретинопатия, поясняют в ВОЗ, является самой предотвратимой причиной ухудшения зрения и слепоты среди трудоспособного населения.

В связи со всем этим ускоренное выполнение обязательств по улучшению выявления диабета и качества медицинской помощи имеет ключевое значение не только для повышения качества жизни людей, больных диабетом и другими НИЗ, отмечают в ЕРБ ВОЗ, но и для улучшения здоровья населения в целом, а также способности системы здравоохранения к оказанию своевременной и равной медицинской помощи для всех и каждого. При этом подчеркивается, что люди с диабетом могут жить независимой и здоровой жизнью только в том случае, если у них есть доступ к качественной медицинской помощи, включая лекарства и технологии.

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