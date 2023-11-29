Хакеры оставили без воды миллионы людей

В результате хакерской атаки на Муниципальный водный округ Северного Техаса (NTMWD) без доступа к городским средствам водоснабжения остались около двух миллионов жителей нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает издание The Record from Recorded Future News (TRfRFN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 28 ноября 2023 года. NTMWD насчитывает более 850 сотрудников и реализует водоснабжение, очистку сточных вод и утилизацию твердых отходов в 13 городах, включая Плано и Фриско. Как долго люди не имели доступ к воде, не уточняется.

Руководству госпредприятия удалось восстановить работу систем. В NTMWD также сообщили об отсутствии влияния инцидента на производственный процесс.

По официальным данным, пострадала корпоративная сеть и системы связи. Однако хакеры-вымогатели из группировки Daixin Team заявили о взломе NTMWD, в результате которого украли у компании более 33 тыс. файлов с информацией о клиентах.

Новому инциденту предшествовала атака на Управление водоснабжения Пенсильвании 27 ноября 2023 года, которая привела к отключению основных систем и задействованию резервных мощностей для обеспечения бесперебойной подачи воды.

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