Страны ЕС довели военные расходы до рекордного уровня

Военные расходы государств Евросоюза выросли в 2022 году на 6% и составили рекордные €240 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Европейское оборонное агентство.

По его информации, ассигнования на оборону увеличили 20 из 27 стран Евросоюза, шесть из них повысили военные расходы более чем на 10%.

Рекордсменами стали ожидающая приема в НАТО Швеция с ростом на 30,1%, Люксембург - 27,9%, Литва - 27,6%, Испания - 19,3%, Бельгия - 14,8% и Греция - 13,3%.

Практически одна шестая часть всех военных расходов - €58 млрд - направлена на приобретение новых видов вооружений.

Агентство не уточняет, какая часть из этих ассигнований ушла на военную помощь Украине, или на ее восполнение. Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны ЕС поставили Украине оружия на €27 млрд, что превышает 11% всех военных расходов в 2022 году.

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