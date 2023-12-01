В Испании заявили о переломном моменте в Европе

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа переживает самый критический момент после исчезновения Берлинской стены. Как передает Day.Az, его слова с заседания ОБСЕ приводит ТАСС.

"Мы сталкиваемся с самым переломным моментом в Европе после падения Берлинской стены. Контекстом, в котором всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ необходима как никогда... ", - сказал Альбарес.

Он также указал на необходимость укрепления связей ОБСЕ с средиземноморскими и азиатскими партнерами, которые играют весомую роль "в защите международного порядка, основанного на правилах".

Глава МИД Испании отметил ключевую роль ОБСЕ в сближении часто расходящихся во мнении стран, с опорой на правило консенсуса. Тем не менее, Альбарес обеспокоен грядущей дискуссией по основным вопросам.

"Несмотря ни на что, существует неминуемая опасность паралича, связанная с трудностью достижения консенсуса по основным предстоящим решениям, наиболее важными из которых являются председательство в 2024 году, единый бюджет, обновление высших должностей", - подчеркнул он.

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