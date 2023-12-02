https://news.day.az/world/1618772.html Машины с гуманитарной помощью не смогли въехать в сектор Газа
Машины с гуманитарной помощью не смогли въехать в сектор Газа
Израильские власти запретили машинам с гуманитарной помощью въезжать в сектор Газа через контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщили в Обществе Красного Полумесяца Палестины, передает Day.Az.
"Израиль сообщил нам, что транспортным средствам с гуманитарной помощью запрещен въезд в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Правительство Израиля распорядилось быстро очистить КПП Рафах от грузовиков, стоящих с палестинской стороны.
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