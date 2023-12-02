В США рассказали о предпочтительном пути развития ближневосточного конфликта

Соединенные Штаты нацелены на возобновление паузы в боевых действиях на территории секторе Газа и возвращение к обмену заложниками и пленными. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит пресс-служба американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Мы сфокусированы <...> на восстановление этой паузы с тем, чтобы можно было провести новые обмены заложниками", - указал чиновник.

Кирби назвал "более чем возможным", что палестинское радикальное движение ХАМАС все еще продолжает принудительно удерживать женщин и детей, которые "могут и должны быть обменены".

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