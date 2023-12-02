Израиль возобновил операцию в секторе Газа в полную силу

Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа в полную силу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на министра обороны Йоава Галанта.

"Министр обороны Йоав Галлант заявил, что военные "вернулись к боевым действиям в полную силу" после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем", - говорится в сообщении.