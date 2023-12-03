Турция обвинила Израиль в нарушении прав человека в Газе

Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и ее нападения на гражданское палестинское население не могут считаться самообороной. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Турецкий дипломат отметил, что кризис на Ближнем Востоке основан на "оккупационной позиции" Израиля. Он указал на его "экспансионистский менталитет и репрессивные действия, которые полностью игнорируют законы, нарушают права человека и универсальные принципы". "Жестокие нападения оккупирующей державы на гражданское население ни в коем случае не могут быть оправданы самообороной", - обвинил Турцию Кечели.

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