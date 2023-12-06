Греческие власти усилили охрану правопорядка перед визитом Эрдогана

Полиция Греции запретила проводить митинги и шествия в Афинах в день визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по соображениям общественной безопасности. Соответствующее распоряжение издал начальник полицейского управления столичного региона Аттики, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Решением начальника директора полиции Аттики во время официального визита в нашу страну президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана любые публичные собрания на открытом воздухе запрещены 7 декабря в период с 06:00 до 18:00 по соображениям общественной безопасности", - говорится в сообщении полиции.

Под запрет попадают центр Афин и дороги из афинского международного аэропорта Элефтериос Венизелос, а также мосты и эстакады на пути следования кортежа.

Во время визита Эрдогана будут приняты драконовские меры безопасности, сообщил телеканал ERT.

Более 3 500 полицейских будут задействованы в охране порядка, для проезда кортежа турецкого президента будет ограничено движение на дорогах. Повышенные меры безопасности будут приняты и в международном афинском аэропорту. За ситуацией с воздуха будут следить вертолеты и дроны.

В состоянии боевой готовности будет находиться антитеррористическая служба, снайперы будут размещены на больших зданиях в Афинах, будет усилена охрана турецких объектов, таких как посольство Турции, сообщило телевидение.

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