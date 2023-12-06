Брюссель обратился к Лондону с предложением

Брюссель предложил Лондону отсрочить на три года введение 10-процентных тарифов на продажи электромобилей в ЕС и Великобритании. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пошлины на машины с аккумуляторами, произведенными за пределами Соединенного Королевства и сообщества, должны быть введены с 1 января будущего года в соответствии с соглашением по Brexit (выходу Британии из ЕС). Оно предполагает в том числе значительный рост стоимости отдельных компонентов автомашин.

Инициатива Еврокомиссии последовала вслед за призывом к принятию такой меры европейских автопроизводителей. Увеличение тарифов, по их оценкам, обернулось бы снижением производства электромобилей в 2024-2027 годах. в Европе на полмиллиона единиц, а общий ущерб за этот период составил бы €4,3 млрд.

По мнению заместителя главы ЕК Мароша Шефчовича, рост цен на европейские электромобили позволил бы китайским автопроизводителям занять значительную часть рынка королевства, а также ЕС. Около трети электромобилей, продаваемых сейчас в Великобритании, производятся в Китае, напоминает издание.

В начале октября Брюссель объявил о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей по подозрению, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.

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