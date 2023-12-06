Глава профсоюза обвиняет французские власти в репрессиях против активистов

Генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзных объединений Франции Всеобщей конфедерации профсоюзов (CGT) Софи Бине заявила о репрессиях против членов ее профсоюза за участие в акциях против пенсионной реформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в письме премьер-министру Франции Элизабет Борн, выдержки из которого публикует AFP.

"Были возбуждены дела в отношении по меньшей мере 17 генеральных секретарей организаций CGT, которые были вызваны в суд на основании занимаемой ими должности. <...> Увеличение числа таких разбирательств отражает лишь реальную политическую волю к подрыву деятельности профсоюзов и ставит под сомнение фундаментальный свободы выражения мнений", - написала она. Бине также выразила мнение, что подобные расследования в отношении профсоюзных деятелей является частью "невиданных со времен послевоенного периода антипрофсоюзных репрессий".

По ее данным, в настоящий момент суды на территории республики рассматривают дела в отношении 1 тыс. членов профсоюза. Отдельно Бине выразила возмущение назначенным на пятницу вызовом в жандармерию Понтуаза члена федерального бюро CGT Мириам Лебкири в связи с подозрением в "нанесении ущерба и незначительной порче имущества", а также "угрозами, насилием и запугиванием в отношении выборного должностного лица".

"Вместо того, чтобы преследовать профсоюзных активистов, которых скандально приравнивают к бандитам или террористам, вашему правительству лучше попросить прокуроров сосредоточиться на борьбе с крайне правыми группировками, <...> наркоторговлей, сексизмом и сексуальным насилием, а также преступлениями "белых воротничков", - говорится в заключительной части письма.

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен правительством в январе. Инициатива сразу же вызвала манифестации и забастовки по всей стране. При этом акции протеста часто перерастали в беспорядки. 14 апреля Конституционный совет Франции поддержал реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года. После этого президент Эмманюэль Макрон подписал документ. Первые два декрета, которые регламентируют повышение пенсионного возраста для ряда профессий с 62 до 64 лет, были опубликованы в официальном вестнике "Журналь офисьель" в начале июня.

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