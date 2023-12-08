Эрдоган призвал совбез ООН прислушаться к Гутерришу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Совет Безопасности ООН прислушается к словам генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, призвавшего к установлению режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию он изложил журналистам своего пула по возвращении из Греции, которую посетил 7 декабря с официальным визитом.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш говорит, что до сих пор ему не удавалось быть полезным на посту генсека. Посмотрим, сможет ли он добиться результатов. Гутерриш нажал тревожную кнопку глобальной системы. Он говорит "Не забывайте о своем долге" элементам, составляющим структуру, созданную для защиты мира во всем мире. Я надеюсь, что СБ ООН прислушается к этому призыву <...> и предпримет шаги по сохранению мира на нашей планете", - сообщил турецкий лидер.

Ранее Гутерриш указал на необходимость установления гуманитарного прекращения огня, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а помощь будет доставлена безопасно и своевременно". Гутерриш впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что пребывание Гутерриша на посту генсека ООН "угрожает миру во всем мире". По его словам, запрос генсека ООН на применение статьи 99 Устава ООН и призыв к прекращению огня в Газе "представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС".

Ранее Эрдоган назвал провокацией оказание Францией военной поддержки Армении.

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