Госдеп просит у Конгресса разрешения на продажу Израилю снарядов для танков

Госдепартамент запросил у Конгресса США одобрение на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для танков Merkava.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США и бывшего американского чиновника.

Как уточняется в публикации, снаряды предназначаются для применения в военной операции Израиля против радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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