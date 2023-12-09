Премьер Японии хочет придумать конкретный план отказа мира от ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хотел бы придумать конкретный способ отказа мира от ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава японского правительства заявил, выступая на конференции по отказу от ядерного оружия в Нагасаки.

"Я хотел бы придумать конкретный путь к общему идеалу всего человечества - миру без ядерного оружия", - приводит его слова агентство Kyodo.

Глава японского правительства, чья семья была уроженцами Хиросимы, последовательно выступает за отказ мира от ядерного оружия. Также сама Япония придерживается политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. В то же время японская сторона находится под ядерным зонтиком своего главного союзника США.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи, саммит был проведен в Хиросиме в мае. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший там в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс.

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