Армянские радикалы избили и побрили налысо российскую блогершу Юлию Финесс, передает в субботу Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza.

К блогерше ворвались несколько армян, которые избили ее, побрили налысо, облили краской, заставили биться головой об стенку и извиниться перед армянским народом.

Нападавшие утверждают, что россиянка вела себя непристойно и оскорбляла местное население.

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