https://news.day.az/world/1620827.html Армянские радикалы избили и побрили налысо российскую блогершу - ВИДЕО 18+
Армянские радикалы избили и побрили налысо российскую блогершу - ВИДЕО 18+
Армянские радикалы избили и побрили налысо российскую блогершу Юлию Финесс, передает в субботу Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza.
К блогерше ворвались несколько армян, которые избили ее, побрили налысо, облили краской, заставили биться головой об стенку и извиниться перед армянским народом.
Нападавшие утверждают, что россиянка вела себя непристойно и оскорбляла местное население.
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