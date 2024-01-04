На границе Армении и Грузии произошло землетрясение силой 4-5 баллов в эпицентре.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Спасательная служба МВД Армении.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 3:40 по местному времени в 8 км к северо-востоку от города Ташир.

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