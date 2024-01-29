Гарибашвили ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о решении оставить занимаемую должность.

Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские СМИ.

Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.

Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).

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