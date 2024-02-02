В Грузии году могут дважды принять учения с США

Власти Грузии в 2024 году планируют провести на своей территории совместно с США учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner. Об этом говорится в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, направленной в парламент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2024 году Грузия примет учения сил специальных операций Европейского командования США Trojan Footprint, а также грузино-американские многонациональные учения Noble Partner. Вместе с тем грузинские военные примут участие в учениях, запланированных США за рубежом", - говорится в документе.

Кроме того, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории, сказано в программе.

Кобахидзе на внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в четверг был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии, после чего он направил в парламент состав будущего кабинета министров и его программу. Для утверждения кандидатуры политику придется заручиться поддержкой минимум 76 из 150 депутатов.

Должность премьер-министра Грузии стала вакантной после того, как 29 января Ираклий Гарибашвили заявил о своей отставке. Он занял пост председателя правящей партии.

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