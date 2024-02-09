Франция дала армянам новый повод для «эйфории»

Автор: Байрам Эльшадов

Французское правительство сегодня подкинуло новый повод для безграничной радости армянам всего мира. Причина эйфории банальна - на пост министра жилищного строительства Франции был назначен этнический армянин Гийом Касбарян.

Только прочитав это, армянские Телеграм-каналы и ведущие СМИи принялись "продавать" соответствующую новость как великую победу армян и армянства. Будто новый главный строитель Франции окажется в состоянии построить армянам новое яркое светлое и беспроблемное будущее.

При этом армяне даже не задумываются, что у нового министра полным-полно проблем важнее Армении. Одной из таких проблем является большое количество бездомных и общая жилищная проблема. Ситуация на самом деле является парадоксальной, так как одновременно с большим количеством бездомных Франция испытвает острый дефицит предложения на рынке жилья. К примеру, ожидалось, что в 2023 году общие темпы строительства нового жилья в стране замедлятся на 9% по сравнению с 2022. Одновременно с этим в 2023 году было отмечено резкое уменьшение количества разрешений, выданных на строительство, что указывает на дальнейшее углубление кризиса. Если прибавить к этому высокие проценты по ипотеке и стремительно повышающиеся цены на аренду и покупку жилья, то несложно сделать прогноз о том, что многие люди могут лишиться крыши над головой.

И новый французский министр вступает в свою должность именно на фоне таких масштабных проблем, которые ему необходимо решать, чтобы не допустить общественного коллапса. И какова вероятность того, что он посвятит себя полностью вопросу помощи Армении? Конечно, стараться он будет. Выступит со словами поддержки. Может, организует какие-то встречи, поучаствует в ужинах с представителями диаспоры и будет рассказывать о том, что связывает Францию и Армению. Но яркое будущее для Армении он не построит. Создать новое будущее для нынешних и будущих поколений способны сами армяне. И пока они будут искать союзников, которые будут ими манипулировать для достижения своих целей, дистанция между новым будущим и армянами не сократится.

Так что армяне могут продолжать радоваться. Даже таким маленьким и незначительным вещам. Радости им это не принесет, как и каких-либо изменений. Скорее, это будет лишь несколько мгновений абсолютно бесполезной "эйфории".