Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил главу Генштаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергея Шапталу и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича. Обращение опубликовано в Telegram-канале политика, передает Day.Az.

Также глава государства рассказал, что назначенный вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александр Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей, однако фамилии не уточнил.

Новый глава Генштаба ВСУ Брагилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне, с октября 2023 года занял должность командующего Силами терробороны. Награжден государственными орденами Украины.

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