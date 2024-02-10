Израиль совершил ракетный налет на окрестности Дамаска

В ночь на субботу Израиль предпринял ракетную атаку на ряд сельских районов в окрестностях Дамаска, сообщает министерство обороны Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Наши средства ПВО перехватили и сбили некоторые из ракет", - говорится в сообщении министерства на официальном сайте.

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