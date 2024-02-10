https://news.day.az/world/1636095.html Израиль совершил ракетный налет на окрестности Дамаска
Израиль совершил ракетный налет на окрестности Дамаска
В ночь на субботу Израиль предпринял ракетную атаку на ряд сельских районов в окрестностях Дамаска, сообщает министерство обороны Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Наши средства ПВО перехватили и сбили некоторые из ракет", - говорится в сообщении министерства на официальном сайте.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре