https://news.day.az/world/1636280.html Убит полевой командир «Хезболла»
Убит полевой командир «Хезболла»
Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, принадлежащему шиитской милиции "Хезболла" в городе Джадра на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Hadath, в результате атаки погибли трое бойцов шиитских вооруженных формирований.
Среди них был полевой командир из пограничного района Айтрун Халил Фарес.
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