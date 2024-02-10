Убит полевой командир «Хезболла»

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, принадлежащему шиитской милиции "Хезболла" в городе Джадра на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Hadath, в результате атаки погибли трое бойцов шиитских вооруженных формирований.

Среди них был полевой командир из пограничного района Айтрун Халил Фарес.

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