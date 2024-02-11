В ЦАХАЛ заявили, что ударом с воздуха ликвидированы командиры ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударом с воздуха в городе Рафах на юге сектора Газа двух командиров радикального движения ХАМАС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Ранее сегодня ударом с БПЛА в Рафахе был ликвидирован высокопоставленный деятель ХАМАС Ахмед Элиакуби, который отвечал за обеспечение безопасности лидеров ХАМАС и занимал должность старшего командира сил ХАМАС в районе Рафаха. В результате удара были также ликвидированы высокопоставленный командир ХАМАС Иман Рантиси и еще один боевик", - говорится в сообщении.

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