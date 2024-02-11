Египет возвел стену на границе с Палестиной

Египет готовится к наплыву беженцев из Газы. Об этом сообщил журналист Ибрагим Исбаита, который находится в Рафахе - городе на границе двух стран. Там возвели стену, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"После объявления Израилем о наземном вторжении египтяне возвели стену между палестинской и египетской границей",- отметил журналист.

Как отметил корреспондент, в ловушке оказались свыше 1 000 500 человек.

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