В США рассказали о «политической буре» после слов Трампа о нападении на НАТО

Слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО вызвали "политическую бурю" в европейских столицах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg.

"Высказывания Дональда Трампа на выходных о том, что он однажды сказал европейскому лидеру, что бросил бы членов НАТО, если бы они не выполнили обязательства по расходам на оборону, возобновили разговоры о том, что будет означать второй срок для союзников", - говорится в тексте.

Bloomberg напоминает, что на заявление Трампа отреагировали в Белом доме, его прокомментировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, глава ЕК Шарль Мишель, еврокомиссар Тьерри Бретон, и ряд других политиков.

"Среди официальных лиц стран - членов НАТО существует обеспокоенность тем, что Трамп может вернуться в Белый дом, поскольку он быстро приближается к выдвижению своей кандидатуры от республиканцев", - отмечается в материале.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

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