В Германии начались протесты против строительства завода боеприпасов

Сотни людей в Германии вышли на акцию протеста против строительства нового завода по производству снарядов концерна Rheinmetall в федеральной земле Нижняя Саксония.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает немецкий телеканал NTV.

По словам представителя полиции, демонстрация носит мирный характер. В акции принимают участие сотни людей, включая фермеров, которые вывезли на подъездные пути к населенному пункту Унтерлюс около 300 тракторов и заблокировали все окрестные дороги.

В аналогичной акции в Зюдхайде приняли участие несколько десятков человек. Протестующие заявляют протест "против политики вооружений и войны" и призывают правительство "действовать деэскалационно".

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