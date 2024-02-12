Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с первым турецким астронавтом Альпером Гезеравджи после успешного завершения им пилотируемой космической миссии.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространил телеканал "TRT Haber".

Было отмечено, что встреча состоялась в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

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