https://news.day.az/world/1636662.html Эрдоган встретился с первым турецким астронавтом
Эрдоган встретился с первым турецким астронавтом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с первым турецким астронавтом Альпером Гезеравджи после успешного завершения им пилотируемой космической миссии.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространил телеканал "TRT Haber".
Было отмечено, что встреча состоялась в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре