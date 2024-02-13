Трамп призвал НАТО поднять траты на помощь Украине до уровня США

Странам - членам НАТО следует увеличить расходы на военную помощь Украине и уравнять до уровня США, заявил бывший американский президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, он также напомнил, что в бытность президентом призвал 20 стран, которые выделяли недостаточно средств, изыскать соответствующие возможности, иначе у них не будет военной защиты от США. После этого, по словам Трампа, "деньги полились рекой".

"После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет рядом, чтобы сказать, что вы должны заплатить, они снова взялись за это. Мы помогаем Украине более чем на $100 млрд больше, чем НАТО. <...> Они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно: НАТО должно выровнять уровень своих расходов", - написал Трамп.

По мнению экс-президента, страны - члены блока сделают это, если "их правильно попросить".

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