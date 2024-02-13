ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков вооруженных радикалов в секторе Газа

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили десятки вооруженных радикалов в ходе боев в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛ продолжают оперативные действия в западной части Хан-Юниса (город в южной части сектора Газа - прим.). Военнослужащие ликвидировали более 30 террористов и расширили оперативный контроль над территорией посредством целенаправленных рейдов на террористические объекты, снайперских засад и патрулирования", - говорится в сообщении. "Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ выявили ряд террористов, перевозивших взрывные устройства на мотоциклах в районе Хан-Юниса. Летательный аппарат нанес удар по отряду террористов и уничтожил его", - продолжили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что "в западной части Хан-Юниса два террориста пытались передвигаться" с гражданским населением в качестве живого щита, "было установлено, что один из террористов направил оружие на автомобиль ЦАХАЛ". "Войска немедленно отреагировали и убили двух террористов", - добавили в пресс-службе, отметив, что "это еще один пример систематического использования движением ХАМАС гражданского населения в качестве живого щита для военной деятельности в секторе Газа". В районе Хан-Юниса "войска ЦАХАЛ также нанесли удары по двум складам оружия, расположенным внутри домов террористов", продолжили в армии.

"В центральной части сектора Газа за прошедшие сутки военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили порядка десяти террористов. В ходе операции солдаты выявили террористический отряд, выдвинувшийся на территорию, где готовился обстрел противотанковыми ракетами войск ЦАХАЛ. Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по террористическому отряду и уничтожил его", - продолжили в армейском ведомстве.

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