Аэропорт Антальи закрыли из-за наводнения

Аэропорт турецкого города Анталья временно закрыли на вылет и прилет из-за наводнения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.

Согласно онлайн-табло авиагавани, на данный момент опаздывают только три международных отправления: с 10:40 на 12:15 перенесен вылет в Кельн, на два часа, до 15:50, задержано отправление Pegasus в кипрский Эрджан. Также с 14:10 до 16:40 отложили рейс S7 в Москву. На прилет задерживаются как минимум восемь рейсов, в том числе S7 из Домодедово (с 13:10 до 15:44).