Лавров о пике эскалации на Ближнем Востоке

Стремительное обострение кризиса в ближневосточном регионе еще не достигло своего предела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XIII Ближневосточной конференции клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последствия нынешней эскалации мы наблюдаем и в других частях региона, в том числе и на Западном берегу реки Иордан, там тоже проводятся силовые операции, там тоже есть жертвы. Но и за пределами палестинских территорий наносятся ракетно-бомбовые удары по территориям Сирии, Ирака, обстреливаются американские базы в Сирии, в Ираке, в Иордании, - указал министр. - Безусловно, ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена, который стал очередным объектом нелегитимных, агрессивных ударов авиации Соединенных Штатов и Британии. Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока еще не достигла своего предела, к огромному сожалению".

"Мы неоднократно предупреждали, что хроническая, на протяжении многих десятилетий неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать полноценное, жизнеспособное палестинское государство в соответствии с решениями ООН остается главным фактором, который будет порождать нестабильность и насилие на Ближнем Востоке", - добавил Лавров.

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