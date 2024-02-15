Главы МИД Турции и Грузии обсудили Южный Кавказ

Ситуацию на Южном Кавказе и вызовы региональной безопасности обсудили министры иностранных дел Грузии и Турции Ильи Дарчиашвили и Хакан Фидан.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила пресс-служба МИД Грузии.

"Министры вновь отметили важность обеспечения мира для стабильного развития региона. В этой связи была отмечена роль Грузии и Турции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также затронули вопрос реализации стратегических транзитных и энергетических проектов, транзитный потенциал Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте была отмечена важность магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также реализации проекта "Среднего коридора".

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