Судно подверглось нападению у берегов Йемена

Координационный центр морской торговли (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении на корабль у берегов Йемена.

Как передает Day.Az, власти расследуют причину инцидента.

"Судам рекомендуется проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - отметили в Центре.

Информация об инциденте, который в UKMTO расценили как нападение, поступила от капитана корабля.

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