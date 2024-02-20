https://news.day.az/world/1638681.html Судно подверглось нападению у берегов Йемена
Судно подверглось нападению у берегов Йемена
Координационный центр морской торговли (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении на корабль у берегов Йемена.
Как передает Day.Az, власти расследуют причину инцидента.
"Судам рекомендуется проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - отметили в Центре.
Информация об инциденте, который в UKMTO расценили как нападение, поступила от капитана корабля.
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