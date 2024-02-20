Ассанж не примет участие в заседании суда

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет присутствовать на своем суде в Велиокбритании по экстрадиции в США из-за плохого самочувствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом его адвокат сообщил Reuters.

На сайте британского правительства появился список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет 20 февраля двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в судах королевства решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты.

"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции", - говорится в сообщении Reuters.

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