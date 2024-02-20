Греческие фермеры провели акцию протеста

Греческие фермеры во вторник провели акцию протеста перед зданием парламента страны в Афинах, сообщают европейские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, многие из них приехали на тракторах. Во время движения по дорогам столицы они сигналили и приветствовали прохожих.

Фермеры в Греции выражают недовольство возросшими расходами на сельскохозяйственную деятельность, конкуренцией со стороны импортных товаров и последствиями для урожая от наводнений.

В течение нескольких недель представители профсоюзов, объединяющих сельскохозяйственных работников, ведут переговоры с премьером страны Кириакосом Мицотакисом. Однако пока ни о каких мерах поддержки объявлено не было.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!