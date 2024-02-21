Трамп раскрыл кандидатов на пост вице-президента США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал список из шести кандидатов, которые могут занять пост вице-президента в случае его возвращения в Белый дом. Как передает Day.Az, об этом пишет Politico.

В список вошли бывшие кандидаты на пост президента от республиканцев Рон Десантис и Вивек Рамасвами, сенатор Тим Скотт, член палаты представителей от штата Флорида Байрон Дональдс, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэтом и Тулси Габбард.

Отмечается, что Трамп особенно хвалил Тима Скотта, который проводил "агрессивную кампанию" за его избрание в родном штате перед праймериз в Южной Каролине.

"Я смотрел его предвыборную кампанию, и он не любит говорить о себе. Но, черт возьми, как он говорит о Трампе. ... Я позвонил ему и сказал: "Тим, ты для меня лучше, чем для себя"", - цитирует Politico слова Трампа.

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