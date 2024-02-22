Европейский спутник размером с автобус рухнул в Тихий океан

В среду, 21 февраля, Европейский спутник дистанционного зондирования (ERS-2) Европейского космического агентства (ЕКА) вернулся на Землю после почти 30 лет пребывания на орбите. Зонд прошел сквозь атмосферу и затонул в северной части Тихого океана, сообщается на официальном сайте ЕКА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным космического агентства, обломки спутника должны были упасть в воды Тихого океана между Аляской и Гавайскими островами. В ЕКА заверили, что материалы ERS-2 не содержат радиоактивных или токсичных веществ.

ERS-2 был запущен в космос в апреле 1995 года и работал до сентября 2011 года. Аппарат разработали для сбора данных о суше, ледяных шапках и океанах Земли, а также для отслеживания последствий стихийных бедствий. Сам зонд был размером с пассажирский автобус и весил 2516 килограммов. После расходования всего топлива масса корабля снизилась до 2294 килограммов.

После завершения его миссии по зондированию планеты аппарат перешел к постепенному снижению, которое продолжалось почти 13 лет. На этом этапе специалисты ЕКА уже не могли управлять спутником, поскольку в нем не осталось горючего, а все электронные системы отключились.

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