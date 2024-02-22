Министр обороны Франции впервые посетит Армению

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в скором времени посетит с визитом Армению, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Я отправлюсь в Армению в ближайшее время во главе большой делегации парламентариев и производителей. Это - первый раз в истории, когда министр обороны Франции отправляется в Армению", - заявил Лекорню в эфире радиостанции RTL.

Как отметил министр, на Франции лежит ответственность в плане поддержки Армении с целью наращивания ее оборонного потенциала.

Речь идет о защите типа земля-воздух и бронемашинах, но "исключительно в целях обороны", добавил Лекорню.

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