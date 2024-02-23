В США назвали неожиданную причину похода Байдена на второй президентский срок

Сенатор США от Республиканской партии Томми Табервилл заявил, что действующий глава государства Джо Байден участвует в президентской гонке, чтобы избежать тюрьмы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Newsmax.

Отвечая на вопрос, останется ли Байден кандидатом от Демократической партии на пост президента от заявил, что "не знает, что демократы собираются делать", однако выразил уверенность, что Дональд Трамп одержит победу.

"Но Джо Байден, он не сможет победить. Честно говоря, он просто пытается остаться там, чтобы избежать тюрьмы", - заявил Табервилл.

По его словам, еще несколько месяцев назад он думал, что Байден "добьется успеха", но теперь он считает, что действующий президент потерпит неудачу. В качестве примера он указал на видео, где Байден идет по асфальту, "шаркает ногами и смотрит в землю", и сказал, что "в этой стране должно быть какое-то другое руководство".

До этого стало известно, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами. Спецпрокурор рекомендовал не выдвигать уголовных обвинений против американского президента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!