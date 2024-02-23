Во Франции обвинили Армению в обходе антироссийских санкций

Французская финансовая газета Les Echos выпустила статью, в которой Армения обвиняется в пособничестве обходу антироссийских санкций.

Как передает Day.Az, в работе указывается, что экспорт товаров, включающих в себя телекоммуникационное оборудование, в Армению значительно увеличился с февраля 2022 года. Экспорт из США увеличился в 4.2 раза, а из Великобритании в 2 раза.

"В Армении обнаружилась внезапная страсть к устройствам телекоммуникации европейского производства? Счастье для европейских компаний!", - саркастично отмечает автор.

При этом, журналисты подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев, товары, которые ввозятся в Армению, затем попадают в Россию благодаря реэкспорту.

В статье отмечается, что реэкспорт осуществляется благодаря созданию подставных компаний, которые и направляют товары в третью страну.

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