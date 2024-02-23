Байден обсудит Россию с лидерами дружественных стран

Лидеры стран Группы семи (G7), Евросоюза и Организации Североатлантического договора (НАТО) обсудят Россию и специальную военную операцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Джо Байден в Белом доме на встрече с американскими губернаторами,

Он говорил о ситуации на Украине, СВО, РФ. "Это я буду обсуждать сегодня с некоторыми главами Евросоюза и НАТО, G7", - сказал он. Лидеры стран Группы семи и украинский президент Владимир Зеленский проведут 24 февраля консультации в формате видеоконференции по ситуации вокруг Украины.

Во время своего выступления Байден заявил, что Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом должна утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на оказание помощи Украине. "Если бы спикер [нижней палаты республиканец Майк Джонсон] призвал к голосованию в Палате представителей, [законопроект] с легкостью был бы одобрен сегодня. Вместо этого они ушли на каникулы", - сказал президент. Он уточнил, что конгрессмены ушли на двухнедельные каникулы. "Они должны вернуться и сделать это (утвердить законопроект - прим.), потому что отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории. Этому будет дана оценка, и это будет иметь последствия на десятилетия вперед", - полагает хозяин Белого дома.

Он напомнил о том, что США внесли в пятницу более 500 физических и юридических лиц и судов в санкционный список по России в связи с СВО и смертью Алексея Навального, возложив ответственность за нее на российское руководство. "Не сомневайтесь, [президент РФ Владимир] Путин несет ответственность за смерть Алексея", - утверждал американский лидер. По его версии, российское руководство якобы "делает ставку на то, что [Запад] уйдет" и прекратит оказывать помощь Киеву. "Америка отстаивает свободу. Мы никогда не склонимся ни перед кем, особенно перед Путиным", - утверждал глава государства.

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