В Иране ликвидировали главаря террористической организации

Силы безопасности Ирана провели операцию на юго-востоке страны, в результате которой был уничтожен главарь террористической группировки "Джейш аль-Адль", Исмаил Шах Бахш, и его сообщники, передает Day.Az.

Вооруженное столкновение произошло в районе, где проводилась операция по задержанию Шах Бахша.

Отметим, что "Джейш аль-Адль" - исламистская боевая организация, активно действующая на юго-востоке Ирана, граничащем с Афганистаном и Пакистаном.

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