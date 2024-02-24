https://news.day.az/world/1639906.html В Иране ликвидировали главаря террористической организации
В Иране ликвидировали главаря террористической организации
Силы безопасности Ирана провели операцию на юго-востоке страны, в результате которой был уничтожен главарь террористической группировки "Джейш аль-Адль", Исмаил Шах Бахш, и его сообщники, передает Day.Az.
Вооруженное столкновение произошло в районе, где проводилась операция по задержанию Шах Бахша.
Отметим, что "Джейш аль-Адль" - исламистская боевая организация, активно действующая на юго-востоке Ирана, граничащем с Афганистаном и Пакистаном.
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