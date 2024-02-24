ВС США заявили об уничтожении семи противокорабельных крылатых ракет хуситов

Соединенные Штаты заявили об уничтожении семи противокорабельных ракет мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период с 12:30 до 19:15 23 февраля CENTCOM уничтожило семь мобильных [установок] противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении.

Центральное командование ВС США утверждает, что ракеты были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена и представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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