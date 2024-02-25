В Китае призвали не монополизировать международные отношения

Международные отношения не должны монополизироваться лишь несколькими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь.

Дипломат подчеркнул, что попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и политического воздействия являются неверным путем и не достигнут успеха.

Чжан Цзюнь добавил, что санкционные меры, принятые в одностороннем порядке отдельными странами, уже нанесли большой урон мировой экономике, уничтожив производственно-сбытовые цепочки.

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